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Edirne'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri 12 düzensiz göçmeni yakaladı, uluslararası kontroller devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:14
Edirne'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne, Türkiye – Güvenlik güçleri, Edirne'de yasa dışı yollarla ülkeye girmiş 12 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu yakalanma, kent genelinde yürütülen yoğun denetimlerin bir parçası olarak gerçekleşti.

Denetimlerin Sürekliliği

Yerel güvenlik ekipleri, özellikle Lalapaşa ilçesinde yaptıkları denetimlerde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu olduğu belirlenen 12 düzensiz göçmeni tespit etti. İşlemler ve İletişim

Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesi için denetimlerini sıkı bir şekilde sürdüreceklerini duyurdu.

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