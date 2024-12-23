Edirne'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Kent genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik yürütülen denetim ve kontroller hız kesmeden devam ediyor.

12 Göçmen Afganistan ve Pakistan Uyruklu

Güvenlik ekipleri, bu kapsamda Afganistan ve Pakistan uyruklu olan 12 düzensiz göçmeni tespit ederek yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.