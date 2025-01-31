DOLAR
35,86 -0,22%
EURO
37,34 0,11%
ALTIN
3.226,48 -0,38%
BITCOIN
3.732.291,22 1,05%

Edirne'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:39
Edirne'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de , yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçün önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetim ve kontroller, kent genelinde aralıksız devam ediyor.

Yakalanan Göçmenlerin Uyrukları

Yapılan başarılı operasyonda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 12 düzensiz göçmen tespit edildi. Güvenlik ekipleri, bu kişileri işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Bu tür operasyonların, düzensiz göç sorunuyla mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore ve ABD Arasında Kritik Telefon Görüşmesi
2
Kayseri'de Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı
3
Türkiye'de Hava Kalitesi İzleme ve TTİHEK Ceza Gündemde
4
Adana'da FETÖ'nün Sözde 'Serrehberi'ne 6 Yıl 10 Ay Hapis Cezası
5
Trump, Harris'in canlı yayın tartışma teklifini reddetti
6
Erzurum'da Gürültü Yapan Araç Sürücüsüne Ceza Kesildi

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları