Edirne'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de , yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçün önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetim ve kontroller, kent genelinde aralıksız devam ediyor.

Yakalanan Göçmenlerin Uyrukları

Yapılan başarılı operasyonda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 12 düzensiz göçmen tespit edildi. Güvenlik ekipleri, bu kişileri işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Bu tür operasyonların, düzensiz göç sorunuyla mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.