Edirne'de 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen göçmenlerin Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu oldukları belirlendi. Güvenlik birimleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla şehir genelinde yaptığı kapsamlı denetim ve kontrollerini sürdürmeye devam ediyor.

Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bu tür önlemler, yasadışı göçün kontrol altına alınması ve güvenliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.