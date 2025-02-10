Edirne'de 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ekipler, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde sürdürdüğü denetim ve kontrollerde önemli bir başarı sağladı.

Yakalanan Göçmenler

Yapılan çalışmalar sonucu, Afganistan ve Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadeleye devam edeceğini belirterek, yasa dışı geçişlere karşı kararlı olduklarını vurguladı.