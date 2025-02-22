Edirne'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yapılan denetimlerde 14 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:48
Edirne'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 14 yabancı uyruklu göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik birimleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Ayrıntılar

Yapılan çalışmalar neticesinde, Afganistan ve Pakistan uyruklu 14 düzensiz göçmen tespit edildi. Bu kişilerin yakalanmasının ardından, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çerçevesinde çalışmalarını artırarak devam ettirmektedir.

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