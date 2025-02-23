Edirne'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı: Güvenlik Önlemleri Artıyor

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 14 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik birimleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini kararlılıkla sürdürüyor.

Yakalanan Göçmenler Hakkında Bilgi

Yapılan çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 14 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Güvenlik güçleri, durumu hızla ilgili birimlere ileterek göçmenlerin işlemlerini başlattı.

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.