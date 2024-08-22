Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yoldan ülkeye girmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili makamlara teslim edildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:24
Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 15 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Düzensiz Göç Denetimleri Süreklilik Arz Ediyor

Jandarma ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla düzenli denetimlerini sürdürmektedir. Yapılan son denetimlerde, İpsala ve Meriç ilçelerinde 15 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmenler İlgili Kuruma Teslim Edildi

Yakaladığı göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

El Konulan Araç

Olayla bağlantılı olarak bir araca da el konuldu. Jandarma yetkilileri, düzensiz göçün önlenmesi ve insan kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor