Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 15 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Düzensiz Göç Denetimleri Süreklilik Arz Ediyor

Jandarma ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla düzenli denetimlerini sürdürmektedir. Yapılan son denetimlerde, İpsala ve Meriç ilçelerinde 15 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmenler İlgili Kuruma Teslim Edildi

Yakaladığı göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

El Konulan Araç

Olayla bağlantılı olarak bir araca da el konuldu. Jandarma yetkilileri, düzensiz göçün önlenmesi ve insan kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.