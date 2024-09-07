Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, uluslararası göç ve güvenlik konuları üzerine yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik Güçlerinin Denetimleri

Yerel güvenlik güçleri, düzensiz göçün engellenmesi amacıyla kent genelinde sıkı denetim ve kontrol faaliyetlerine devam etmekte. Bu çerçevede gerçekleştirilen son operasyonlarda, Afrika, Pakistan ve Suriye uyruklu göçmenler ele geçirildi.

İşlemler ve Göç İdaresi

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Bu süreçte, ilgili kurumların göçmenlerin durumunu değerlendirmek üzere çalışmaları devam ediyor.