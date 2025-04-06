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Edirne'de 15 Yaşındaki G.C'nin Cenazesi Defnedildi

Edirne'de bıçakla öldürülen 15 yaşındaki G.C'nin cenazesi, taziyeler eşliğinde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:41
Edirne'de 15 Yaşındaki G.C'nin Cenazesi Defnedildi

Edirne'de, okul bahçesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki G.C'nin cenazesi, büyük bir üzüntüyle toprağa verildi.

G.C'nin cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'ndeki Yıldırım Akmescid Camisine getirildi. Burada, ailesi ve yakınları taziyelerini kabul etti.

Cenaze namazı, öğle vakti kılındıktan sonra Bademlik Mezarlığına defnedildi. Katılımın yoğun olduğu cenaze merasimi, acılı aile için oldukça duygusal anlara sahne oldu.

Olayla ilgili olarak, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli (14), emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

Olayın Gelişimi

Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine hareketsiz yatan G.C. için sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, 15 yaşındaki kızın bıçaklanarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

G.C'nin ölümü, toplumu derinden sarstı ve okuldaki arkadaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Edirne'de okul bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi, Yıldırım...

Edirne'de okul bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi, Yıldırım Akmescid Camisi'ndeki cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Edirne'de okul bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi, Yıldırım...

Edirne'de okul bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi, Yıldırım Akmescid Camisi'ndeki cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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