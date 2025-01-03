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Edirne'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasadışı yolla yurda giren 16 düzensiz göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:47
Edirne'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göç Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Kent genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik yürütülen denetim ve kontroller başarılı bir şekilde devam ediyor.

Yakalına Düzensiz Göçmenler

Güvenlik ekipleri, bu kapsamda Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen tespit etti. Söz konusu göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu tür operasyonlarla, yasadışı göçmen akışının önüne geçilmeye çalışılıyor.

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