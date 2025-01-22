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Edirne'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yapılan denetimlerde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:14
Edirne'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göç Menfaatleri Hedef Alındı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerde başarılı sonuçlar elde etti.

Gözaltına Alınan Göçmenlerin Milliyeti

Yapılan kontroller sırasında, Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlendi. Ekiplerin sıkı denetimleri sonucu tespit edilen göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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