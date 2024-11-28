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Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 17 düzensiz göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve işlemler için İl Göç İdaresine gönderildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:22
Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden güvenlik güçleri, kent genelinde denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Yakalanan Göçmenler

Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu tespit edildi. Ekipler, yaptıkları denetimler sonucunda 17 göçmeni belirleyerek yakaladı.

Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Güvenlik güçlerinin sıkı denetimlerinin, düzensiz göçün önlenmesi adına sürmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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