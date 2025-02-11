Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de, güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği belirlenen bu göçmenler, farklı ülkelerden geldi.

Güvenlik ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik geçen aylarda başlatılan denetimlerini sürdürmekte. Son yapılan çalışmalarda, Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 17 kişi tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Güvenlik güçleri, bu tür denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.