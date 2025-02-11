DOLAR
36,01 0,02%
EURO
37,14 -0,01%
ALTIN
3.374,1 -0,42%
BITCOIN
3.535.931,2 -0,84%

Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:51
Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de, güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği belirlenen bu göçmenler, farklı ülkelerden geldi.

Güvenlik ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik geçen aylarda başlatılan denetimlerini sürdürmekte. Son yapılan çalışmalarda, Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 17 kişi tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Güvenlik güçleri, bu tür denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Koreli Profesör Hee Soo Lee: Türkiye ile Gönül Elçiliği Yapıyor
2
Araç Muayene Hizmetlerinde Yeni Dönem: Kredi Kartı Komisyonu Vatandaşa Yansıtılmayacak
3
Aile Bakanı Göktaş, Güvenli İnternet Günü'nde Ailelere Seslendi
4
Rubio ve Abdulati, Orta Doğu Gelişmelerini Görüştü
5
Beylikdüzü'nde Kar Yağışı ve Hasarlı Trafik Kazaları
6
Türkiye'den 11 Üniversite, Dünyanın En İyi 1000'ine Girdi!
7
Kayseri'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!