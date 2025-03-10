Edirne'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yapılan denetimlerde 18 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:14
Edirne'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 18 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik olarak kent genelinde denetim ve kontrollerini artırdı.

Yakalanan Göçmenler

Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni tespit etti. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu operasyon, Edirne'de devam eden döngüsel güvenlik uygulamaları ve düzensiz göçün önlenmesi için yapılan çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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