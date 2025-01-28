Edirne'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen göçmenlerin Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu öğrenildi.

Denetimler Sürüyor

Güvenlik ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmekte, kent genelindeki denetimleri artırmaktadır. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu tür operasyonların, yasa dışı göç ile mücadelede önemli bir yer tuttuğu ifade ediliyor.