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Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 20 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:07
Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göç Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göç olaylarını önlemek amacıyla sürdürdüğü denetimlerin detayları paylaşıldı.

Denetimlerde 20 Göçmen Kayıt Altına Alındı

Jandarma ekipleri, Edirne merkeze bağlı Avarız ve Üyüklütatar köylerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 20 düzensiz göçmeni tespit etti. Yapılan işlemlerin ardından yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu operasyon, Edirne'de düzensiz göç ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen rutin denetimlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

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