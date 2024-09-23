Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
Edirne'de güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyon, kentin genelinde düzensiz göçü önlemek amacıyla gerçekleştirilen denetim ve kontroller çerçevesinde yapıldı.
Yakalanan Göçmenlerin Uyrukları
Yapılan denetimler sonucunda yakalanan göçmenlerin Afgani, Pakistanlı, Mısırlı ve Suriyeli olduğu belirlendi. Ekipler, bu kişilerin Türkiye'deki yasal durumlarının belirlenmesi amacıyla gerekli işlemleri başlattı.
Göç İdaresi Süreci
Gözaltına alınan yabancı uyruklular, prosedür gereği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilerek işlemlerinin tamamlanması sağlandı.