Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalanmaları Devam Ediyor
Edirne'de, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Kontroller Aralıksız Sürüyor
Güvenlik birimleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla kent genelinde denetim ve kontrollerine ara vermeden devam ediyor.
Yakalanan Göçmenlerin Uyrukları
Denetimlerde, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmen tespit edildi.
İşlemler Devam Ediyor
Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.