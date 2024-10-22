DOLAR
34,26 -0,01%
EURO
37,12 -0,24%
ALTIN
3.007,4 -0,45%
BITCOIN
2.315.658,37 0,15%

Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yapılan denetimlerde 20 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:47
Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalanmaları Devam Ediyor

Edirne'de, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Kontroller Aralıksız Sürüyor

Güvenlik birimleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla kent genelinde denetim ve kontrollerine ara vermeden devam ediyor.

Yakalanan Göçmenlerin Uyrukları

Denetimlerde, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmen tespit edildi.

İşlemler Devam Ediyor

Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD ve BAE, Gazze ile Lübnan'daki Gerilimi Gidermek İçin Görüşme Yapıldı
2
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa Yapılanmasına Operasyon
3
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi
4
Özel Sağlık Tesislerinin Denetimleri Yeniden Yapılandırılıyor
5
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması
6
Bebek ölümlerine dair şüpheli gelişmeler
7
Yenidoğan Çetesine Operasyon: Sağlık Bakanı Açıklama Yaptı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı