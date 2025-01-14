Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçle Mücadele

Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik önlemleri kapsamında düzenlenen denetimlerin devamında, kent genelinde yürütülen kontrol faaliyetleri büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Düzenli Kontrollerle Düzensiz Göç Engelleniyor

Güvenlik ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlar neticesinde Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Bu tür denetimlerin, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla sürdürüleceği belirtildi.