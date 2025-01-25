Edirne'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 24 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürmeye devam ediyor.

Düzenli Kontroller ve Elde Edilen Sonuçlar

Yapılan çalışmalar sonucunda, Pakistan ve Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güvenlik ekipleri, benzer operasyonlara devam ederek durumu kontrol altına almaya çalışıyor.