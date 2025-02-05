Edirne'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçün önlenmesi amacıyla kentin genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sürmeye devam ediyor.

Yakalanan Göçmenler Hakkında

Yapılan çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 24 düzensiz göçmen belirlenerek yakalandı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu ele geçirilen bu göçmenler, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.