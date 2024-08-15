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Edirne'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu: 38 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 13:02
Edirne'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Edirne'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında 38 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan bu kişiler,

İl Jandarma Komutanlığı'nın Denetimleri

Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yakalanan Göçmenler

Havsa ilçesine bağlı Eskikadın köyü ve İpsala'ya ait Sarıcaali köyünde yapılan denetimler neticesinde, Suriye, Afganistan, Irak ve Cezayir kökenli 38 düzensiz göçmen ele geçirildi.

İşlemler ve İletim

Yakalanan göçmenler, jandarma tarafından gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 38 düzensiz göçmen yakalandı.

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