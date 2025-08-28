DOLAR
Edirne'de 4 FETÖ Şüphelisi Yurt Dışına Kaçma Girişiminde Tutuklandı

Edirne Uzunköprü Balaban köyünde gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi, Uzunköprü Adliyesi'nde tutuklandı; aracı olduğu belirtilen Y.Ç. için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:21
Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi yurt dışına kaçma hazırlığında tutuklandı

ADLİ SONUÇ EKLENDİ: Edirne'de düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ üyeleri gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklandı.

Olayın Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'ye bağlı Balaban köyü'nde yurt dışına çıkma hazırlığı içinde olduğu belirlenen FETÖ üyeleri S.S.Y, H.B, S.Y. ve H.S.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından sevk edildikleri Uzunköprü Adliyesinde, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandıkları bildirildi.

Olayda, şüphelilere aracılık ettiği tespit edilen Y.Ç hakkında yakalama çalışmaları ise sürüyor.

