Edirne'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göç Menfaati
Edirne'de yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesi kapsamında kent genelinde etkin denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Düzensiz Göçmenlerin Milliyetleri
Kapsamlı çalışmalar sonucunda, ekipler tarafından tespit edilen göçmenler arasında Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu bireyler yer alıyor.
Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.