Edirne'de 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 43 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen göçmenler, çeşitli ülkelerden gelmekte; bunlar arasında Afganistan, Irak, Pakistan ve Suriye uyruklular bulunmaktadır.

Düzensiz Göçle Mücadele

Ekipler, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerine devam etmektedir. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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