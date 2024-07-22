Edirne'de 6 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucu 6 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü mücadele çerçevesinde önemli bir başarıya imza attı.

Tarlada Bulunan Kenevirler İmha Edildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezindeki denetimleri esnasında şüpheli bir tarla tespit etti. Tarlanın sahibi olduğu belirlenen M.D. isimli şahsa ait alanda bulunan 6 bin kök Hint keneviri, jandarma tarafından yerinde imha edildi. Gözaltında Bulunuyor

Olay sonrası gözaltına alınan M.D.'nin, jandarma ekipleri tarafından işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma, bu tür operasyonlarla uyuşturucu kaçakçılığını engellemeyi amaçlıyor.

Edirne'de, jandarma ekiplerince 6 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.