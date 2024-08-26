Edirne'de 77 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 77 düzensiz göçmen tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçü önlemek için yürüttüğü denetimler sonucunda bu kişileri yakaladı.

Denetimlerin Detayları

İpsala, Meriç ve Lalapaşa ilçelerinde gerçekleştiren operasyonlarda, jandarma ekipleri kapsamlı kontroller yaptı. Bu denetimlerde yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönlendirildi. Güvenlik Önlemleri Artıyor

Yetkililer, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimleri artırarak, insan kaçakçılığı ve yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalara devam edeceğini açıkladı.