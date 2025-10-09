Edirne'de 9 Ayda 573 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Edirne'de yılın ilk 9 ayında düzenlenen operasyonlarda 573 göçmen kaçakçısı yakalandı, düzensiz göç hareketliliği yüzde 90 azaldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 09:22
Vali Yunus Sezer: Çalışmalar kararlılıkla devam edecek

Edirne'de yılın ilk 9 ayında düzensiz göçün önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlarda 573 göçmen kaçakçısı yakalandı. Valilikte gazetecilere açıklama yapan Vali Yunus Sezer, sınır hattı ve kent genelinde sıkı tedbirler alındığını belirtti.

Sezer, "Sınır hattında, ilçelerimizde ve yaklaşma mesafelerinde yapılan denetimlerle, yürütülen takipli çalışmalarla beraber ilimiz büyük oranda göçmen rotası olmaktan çıkmış durumda. Bu kapsamda çalışmalarımız kararlılıkla sürecek. Alınan tedbirleri artırarak uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Vali Sezer, yasa dışı geçişlere izin verilmediğini vurgulayarak kentte düzensiz göç hareketliliğinin %90 azaldığını söyledi. Göçmen kaçakçılarının yakalanmasına yönelik önemli ve koordineli çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Sezer ayrıca, "Organizatörlerin yakalanmasına yönelik yoğun çalışmalarımız var. Bu sene 573 göçmen kaçakçısı yakaladık. Göçmen kaçakçılığına karışan 290 araç ele geçirdik. Bu önemli bir çalışma. Güvenlik güçlerinin çalışmaları aralıksız devam edecek."" ifadelerini paylaştı.

