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Edirne'de Ağaç, Aracın Üzerine Devrildi: Maddi Hasar Oluştu

Edirne'de kökü çürüyen ağaç, bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 22:12
Edirne'de Ağaç, Aracın Üzerine Devrildi: Maddi Hasar Oluştu

Edirne'de Ağaç Devrilmesi Sonucu Araçta Maddi Hasar

Edirne'nin Meydan Mahallesi Su Terazisi Sokak'ta meydana gelen olayda, kökü çürüyen bir ağaç, Nurali Bakar'a ait 22 HY 697 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olay, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi ile kısa sürede ortaya çıktı.

Ağaç, otomobilin üzerine devrildiğinde çevredekiler durumu hemen ilgili birimlere bildirdi. Olay yerine gelen Bakar, polis ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışmalara başladı.

Bakar, gazetecilere verdiği demeçte, ağacın devrilmesi nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldiğini dile getirdi. Aynı zamanda, “Ağacın kökü çürümüş ve aracımın üzerine düşmüş. Komşularım durumu bana bildirdi. Aracımın yanından kısa süre önce ayrılmıştım.” diyerek üzüntüsünü belirtti.

Edirne'de üzerine ağaç devrilen otomobilde maddi hasar oluştu. Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin...

Edirne'de üzerine ağaç devrilen otomobilde maddi hasar oluştu. Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla testereyle kesilerek kaldırıldı.

Edirne'de üzerine ağaç devrilen otomobilde maddi hasar oluştu. Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin...

Edirne'de üzerine ağaç devrilen otomobilde maddi hasar oluştu. Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla testereyle kesilerek kaldırıldı.

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