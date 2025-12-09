DOLAR
Edirne'de Alkollü Motosiklet Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı

Edirne'de Muammer Aksoy Caddesi'nde otomobil ile çarpışan alkollü motosiklet sürücüsü M.E.G. yaralandı; sürücünün 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 09:04
Kaza Detayları

Edirne'de Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.E.G. yönetimindeki 34 MNA 691 plakalı motosiklet ile İ.G. idaresindeki 22 RA 857 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve İşlemler

Yapılan kontrollerde M.E.G.'nin 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konuldu ve hakkında idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

