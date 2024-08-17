Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'nin Eskikadın köyünde biçilmiş buğday tarlasında meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, ihbar üzerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hızlı bir şekilde bölgeye intikal etmesiyle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki tesislerin itfaiye araçları da destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle, ateş ağaçlık alana ve tren yolunun yanında yer alan kar tutucu ahşap traverslere sıçradı. Ancak, ekipler yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangın sonucunda yaklaşık 500 dekar tarım arazisi zarar gördü ve traversler kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.

Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.

Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.

Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.

Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.

Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.

Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.

Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.

Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.

Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.

Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.

Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.