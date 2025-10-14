Edirne'de Aronya Hasadı Başladı: 'Süper Meyve' İlgi Görüyor

Edirne'de aronya hasadı başladı

Edirne kırsalında, yüksek besin değeri ve güçlü antioksidan özelliğiyle bilinen aronya meyvesinin hasadına başlandı. Kentte ilk kez 2020 yılında üretimine başlanan ve "süper meyve" olarak adlandırılan aronya, her geçen yıl daha geniş alanlarda ekilmeye devam ediyor.

Üretim alanı ve zamanlama

İlde yaklaşık 300 dekar alanda aronya üretimi yapılıyor. Mart ayında ekilen fidelerin olgunlaşma süreci tamamlanırken, üreticiler tarlalarda hasat mesaisine başladı.

Hasat süreci ve işleme

Tarım işçileri tarafından özenle toplanan aronya meyveleri kasalara doldurulup işlenmek üzere tesislere gönderiliyor. Hasat sürecinde hem elle hem de makineyle toplamanın farklı avantajları yaşanıyor.

Üreticilerin değerlendirmeleri

Aronya Üreticisi Serkan Demiröz gazetecilere, Trakya’nın aronya üretimi için uygun olduğunu ve yüksek verim aldıklarını söyledi. Yaklaşık 40 dönüm arazide üretim yaptıklarını belirten Demiröz, "Antioksidan değeri en yüksek meyve olan aronyanın iki çeşit hasadı var. İlk üç yıl elle yapılıyor. Üçüncü yıldan sonra makineyle yapılabiliyor. Makinelerle hasat daha hızlı oluyor."

Demiröz, elle topladıklarında bir miktar ürün kaybı yaşadıklarını dile getirdi. Toplanan ürünün meyve suyu yapımında kullanılacağını ifade eden Demiröz, "İç pazar ve yurt dışındaki fuarlara ürün gönderiliyor. Aronyayla elma suyu karıştırılıyor. Bu şekilde kekremsiliği azaltıp Türk damak tadına uygun hale getiriliyor."

Sıtkı Engin ise iki yıldır aronya yetiştirdiklerini belirtti. Bu yıl yaklaşık 16 ton ürün hasat ettiklerini aktaran Engin, "Aronyayı tercih etmemin ilk sebebi zirai ilaç kullanılmaması. Bu ürün hiçbir şekilde zirai ilaç istemiyor. Tarladan kilogramının çıkış fiyatı 90 lira civarında. Alternatif bir ürün ama biraz bakımıyla ilgili zahmetleri var. Sık sık sulamak gerekiyor."

Pazar ve gelecek

Üreticiler, aronya meyvesinin hem iç pazarda hem de yurt dışındaki fuarlarda ilgi gördüğünü belirtiyor. Üretimin artmasıyla birlikte aronya, bölge tarımında alternatif gelir kaynağı olarak öne çıkmaya devam ediyor.

