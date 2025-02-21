Edirne'de Asansörde Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Edirne'de asansörde mahsur kalan A.Ö., polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen A.Ö., eşinin evine geldiği sırada tıkanmış.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:52
Edirne'de Asansörde Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Edirne'de bir apartmanın asansöründe mahsur kalan A.Ö., polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Mahsur kalan kişinin bulunduğu 3. kattaki asansördeki kurtarma çalışmaları, polis ekipleri ve apartman görevlileri tarafından yürütüldü.

A.Ö., geçirdiği olay sonrası sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve yapılan incelemede alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, A.Ö. hakkında daha önce bir uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen, boşanma aşamasındaki eşinin evine geldiği sırada asansörde uyuyakaldığı iddia edildi.

İlgili birimlerin olayla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği bildirildi.

Edirne'de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince kontrolden...

Edirne'de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen kişinin alkollü olduğu belirlendi.

Edirne'de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince kontrolden...

Edirne'de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen kişinin alkollü olduğu belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor
2
İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı
3
Biletix Yılın En İyileri Ödüllerinde DBL Entertainment İki Ödül Kazandı
4
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
5
MİT, Hakurk'ta PKK/KCK'lı İki Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
6
Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!