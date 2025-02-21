Edirne'de Asansörde Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Edirne'de bir apartmanın asansöründe mahsur kalan A.Ö., polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Mahsur kalan kişinin bulunduğu 3. kattaki asansördeki kurtarma çalışmaları, polis ekipleri ve apartman görevlileri tarafından yürütüldü.

A.Ö., geçirdiği olay sonrası sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve yapılan incelemede alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, A.Ö. hakkında daha önce bir uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen, boşanma aşamasındaki eşinin evine geldiği sırada asansörde uyuyakaldığı iddia edildi.

İlgili birimlerin olayla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği bildirildi.

Edirne'de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen kişinin alkollü olduğu belirlendi.

Edirne'de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen kişinin alkollü olduğu belirlendi.