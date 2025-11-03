Edirne'de Aşçı Adayı Öğrencilerden Gazze'ye Yardım Kermesi

Edirne'de Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve aileleri, Gazze yararına kermes düzenledi; elde edilen gelir yardım hesabına aktarılacak.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 12:57
Edirne'de Aşçı Adayı Öğrencilerden Gazze'ye Yardım Kermesi

Edirne'de Aşçı Adayı Öğrencilerden Gazze'ye Yardım Kermesi

Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlendi

Edirne'de aşçı adayı öğrenciler ve ailelerinin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi. Etkinlik, Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri tarafından organize edildi.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleşen kermeste, öğrenciler ve ailelerinin evde hazırladığı yemekler satışa sunuldu. Elde edilen gelir, Gazze'ye yardım için açılan hesaba yatırılacak.

Okul Müdürü İlhan Dinç gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mazlum Gazze halkının yaşadığı dramı göz önüne sermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yardım kermesi düzenliyoruz. 2 yıldan beri terörist İsrail, çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden Gazze halkına zulüm ediyor. Bu kermeste amacımız ilk olarak Gazze halkının yanında olduğumuzu göstermek. Toplanan geliri de Gazze'ye destek için göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencisi Buğra Öztürk ise İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze halkının zor günler geçirdiğini dile getirerek, "Gazze'deki yaraların sarılmasına bir nebze de faydamız olsun istedik. Elde edilen geliri Gazze'ye göndereceğiz." dedi ve dayanışma içinde hareket ettiklerini vurguladı.

Edirne'de aşçı adayı öğrenciler ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi. Dr....

Edirne'de aşçı adayı öğrenciler ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi. Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri ve ailelerinin evde pişirdikleri yemekler satışa sunuldu.

Edirne'de aşçı adayı öğrenciler ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi. Dr....

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kevser Yılmaz Jarada: 24 Yıl Gazze’de Yaşadı — 'Gazzeliler Pes Etmez'
2
Antalya Kepez'te Bıçaklı Saldırı: Ali Haydar Özyıldırım Hayatını Kaybetti
3
Beşiktaş Gece Kulübü Yangını: 29 Kişinin Ölümü — 22 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor
4
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Çift Yönlü 7'şer Kilometrelik Tır Kuyruğu
5
2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi Antalya'da Başladı: Kritik Madenler Öne Çıktı
6
Erzurum'da Tartışma: Kadını Öldüren Zanlı İntihar Etti
7
Ağrı'da İran Plakalı Otobüste Yangın Tüplerinden 8 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor