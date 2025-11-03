Edirne'de Aşçı Adayı Öğrencilerden Gazze'ye Yardım Kermesi

Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlendi

Edirne'de aşçı adayı öğrenciler ve ailelerinin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi. Etkinlik, Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri tarafından organize edildi.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleşen kermeste, öğrenciler ve ailelerinin evde hazırladığı yemekler satışa sunuldu. Elde edilen gelir, Gazze'ye yardım için açılan hesaba yatırılacak.

Okul Müdürü İlhan Dinç gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mazlum Gazze halkının yaşadığı dramı göz önüne sermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yardım kermesi düzenliyoruz. 2 yıldan beri terörist İsrail, çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden Gazze halkına zulüm ediyor. Bu kermeste amacımız ilk olarak Gazze halkının yanında olduğumuzu göstermek. Toplanan geliri de Gazze'ye destek için göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencisi Buğra Öztürk ise İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze halkının zor günler geçirdiğini dile getirerek, "Gazze'deki yaraların sarılmasına bir nebze de faydamız olsun istedik. Elde edilen geliri Gazze'ye göndereceğiz." dedi ve dayanışma içinde hareket ettiklerini vurguladı.

