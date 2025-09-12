Edirne'de Avrupa Otoyolu'nda Otomobil Köprü Ayağına Çarptı: Sürücü V.A. (70) Yaşamını Yitirdi

Edirne'de 06 JUK 40 plakalı otomobil, Söğütlüdere Üst Geçit Köprüsü ayağına çarptı; sürücü V.A. (70) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:53
Edirne'de Avrupa Otoyolu'nda Otomobil Köprü Ayağına Çarptı: Sürücü V.A. (70) Yaşamını Yitirdi

Edirne'de Avrupa Otoyolu'nda Otomobil Köprü Ayağına Çarptı

Edirne'de Avrupa Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobilin, Söğütlüdere Üst Geçit Köprüsünün ayağına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Otoyolda Edirne istikametinde ilerleyen, sürücülüğünü V.A. (70)'nın yaptığı 06 JUK 40 plakalı otomobil, köprü ayağına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

V.A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edirne'de Avrupa Otoyolu'nda köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edirne'de Avrupa Otoyolu'nda köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

