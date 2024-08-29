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Edirne'de Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor: Beklentiler Düşük

Edirne'de ayçiçeği hasadı sürerken, kuraklık nedeniyle verim düşüklüğü yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:45
Edirne'de Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor: Beklentiler Düşük

Edirne'de Ayçiçeği Hasadı Sürüyor

Türkiye'nin önde gelen ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Edirne'de, ayçiçeği hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Hasat faaliyetleri yaklaşık iki hafta önce başladı ve eylül ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

Kuraklığın Etkileri

Bölgedeki ayçiçeği ekim alanlarında, bu yıl yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklık, üreticileri sıkıntıya soktu. "Gündöndü" olarak da bilinen ayçiçeğinde, bu olumsuz koşullar nedeniyle verim kaybı yaşandığı bildiriliyor.

Üreticilerin Görüşleri

Üretici Lütfü Keser, bu yıl rekoltede düşüş olduğuna dikkat çekti. Keser, "Kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle verimimiz yarı yarıya düştü. Geçen yıl dekar başına ortalama 200-250 kilogram civarında verim alıyorduk; bu yıl ise yalnızca 80-100 kilogram alıyoruz. Hatta bazı bölgelerde, masraflarını kurtaramayacakları gerekçesiyle hasat yapılmamış alanlar var," dedi.

Başka bir üretici Murat Gezer ise benzer bir endişe taşıyor. Gezer, bu yıl ayçiçeği veriminde %50 oranında bir düşüş yaşandığını ifade ederek, "Bu sene durumlarımız kötü. Geçen sene dekar başına 200 kilogram ortalamamız vardı; bu sene ancak 70-80 kilogram tutturabileceğimizi düşünüyoruz," şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam...

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam...

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam...

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam...

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam...

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam...

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam...

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam...

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam...

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam...

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam...

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeği hasadı devam ediyor.

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