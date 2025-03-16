Edirne'de Ayçiçeği Kuraklık Dayanıklılığı Ekim Yöntemleriyle Test Ediliyor

Edirne'de Ayçiçeği Üretiminde Yenilikçi Yöntemler

Türkiye'nin önde gelen ayçiçeği üretim kentlerinden biri olan Edirne'de, bitkinin kuraklık koşullarına karşı dayanıklılığı ile yağışlardan sağladığı faydanın ölçülmesi amacıyla üç farklı ekim yöntemi test ediliyor.

Deneme Ekimi Gerçekleştirildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Sarayakpınar köyü'nde ikinci deneme ekimi başarıyla yapıldı.

Deneme kapsamında, toprak pullukla işlenerek, kazık çekerek ekim ve anıza ekim yöntemleri, birer ay arayla uygulanarak sonuçlar değerlendirilecek.

Projenin Hedefleri

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, ekim yöntemleri ve dönemleriyle ilgili gerçekleştirdikleri denemelerin amaçlarından birinin ayçiçeğinin verimini artırmak olduğunu belirtti. Bu çalışmanın, Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli'nin teknik desteği ile gerçekleştirildiği öğrenildi.

Bayazıt, Edirne genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar alanda ayçiçeği üretileceğini vurgulayarak, ikinci deneme ekimlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını aktardı.

Farklı Yöntemlerle Çeşitlenen Sonuçlar

Bölgedeki geçen ay ekilen tohumların çimlenerek farklı toprak işleme yöntemlerine göre değişik gelişimler gösterdiğini belirten Bayazıt, şu açıklamalarda bulundu:

"Farklı Toprak İşleme Yöntemleri ve Ekim Zamanının Ayçiçeği Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Projesi kapsamında yapmış olduğumuz demonstrasyon çalışmasında çiftçi şartlarında toprak işleme yöntemlerini birer ay arayla deniyoruz. En uygun ekim tarihi ve yöntemleri hakkında bilgiler elde etmekteyiz. Bu çalışma sonuçlarını çiftçilerimizle paylaşacağız. Çiftçilerimize bereketli bir yıl dileriz."

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, bitkinin kuraklığa karşı dayanıklılığını ve yağışlardan faydalanma durumunu ölçmek amacıyla birer ay arayla 3 farklı ekim metodu deneniyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde ikinci deneme ekimi yapıldı. Deneme çalışmalarıyla toprak pullukla işlenerek, ekim, kazık çekerek ekim ve anıza ekim yöntemleri birer ay arayla denenerek sonuçlar değerlendirilecek.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, bitkinin kuraklığa karşı dayanıklılığını ve yağışlardan faydalanma durumunu ölçmek amacıyla birer ay arayla 3 farklı ekim metodu deneniyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde ikinci deneme ekimi yapıldı. Deneme çalışmalarıyla toprak pullukla işlenerek, ekim, kazık çekerek ekim ve anıza ekim yöntemleri birer ay arayla denenerek sonuçlar değerlendirilecek.