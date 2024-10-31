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Edirne'de Balkan İş ve Yatırım Forumu İçin Ziyaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne Valiliğini ziyaret ederek önemli görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 09:40
Edirne'de Balkan İş ve Yatırım Forumu İçin Ziyaret

Edirne Valiliğine Resmi Ziyaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Balkan İş ve Yatırım Forumu'na katılmak üzere Edirne kentine geldi. Valilik ziyaretinde, Bakan Bolat'ı Vali Yunus Sezer karşıladı.

Öğrencilerden Çiçek Takdimi

Trakya Birlik İlkokulu'ndan öğrenciler Mete Kahraman ve Pelin Şengör, Bakan Bolat'a çiçek takdim etti.

Karşılama Törenine Katılanlar

Törene, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Tuncer, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu katıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı İncelemesi

Bakan Bolat, Vali Sezer ile yaptığı görüşmenin ardından incelemelerde bulunmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne Valiliğini ziyaret etti. Balkan İş ve Yatırım Forumu'na katılmak...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne Valiliğini ziyaret etti. Balkan İş ve Yatırım Forumu'na katılmak için kente gelen Bolat'ı, valilik önünde Vali Yunus Sezer (solda) karşıladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne Valiliğini ziyaret etti. Balkan İş ve Yatırım Forumu'na katılmak...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne Valiliğini ziyaret etti. Balkan İş ve Yatırım Forumu'na katılmak için kente gelen Bolat'ı, valilik önünde Vali Yunus Sezer (solda) karşıladı.

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