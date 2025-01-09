Edirne'de Berk Söylemez İçin Anma Etkinliği: 100 Fidan Dikildi

Edirne'de Berk Söylemez İçin Anma Etkinliği

Edirne, trafik kazasında hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in anısına fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Kuruluş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nün desteği ile Hasanağa köyü ağaçlandırma sahasında toplam 100 fidan dikti. Kentteki basın mensupları bu etkinlik için bir araya geldi.

Söylemez Ailesinin Duyguları

Berk Söylemez'in ablası Reyhan Kaplan, etkinlikte yaptığı konuşmada, kardeşini gururla andıklarını belirtti. Kaplan, "Kardeşimin hatırası yaşatılıyor. İlk kaza geçirdiği gece ambulansla Berk'i alıp giderken 'Nasıl bu kadar insanı kısa sürede toplayabildin?' demiştim. Onun güzelliği ve arkadaşlarının güzelliği bunu başardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Berk yok ama sizler onun ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu bize hissettiriyorsunuz," sözlerini dile getirdi.

Bu anlamlı etkinlik, kentteki basın camiasının birlikteliğini simgeliyor ve Berk Söylemez’in anısını yaşatmaya devam ediyor.

Trafik kazasında hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in anısına fidan dikimi yapıldı. Törende Söylemez'in ailesi de fidan dikti.

Trafik kazasında hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in anısına fidan dikimi yapıldı. Törende Söylemez'in ailesi de fidan dikti.