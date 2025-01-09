Edirne'de Berk Söylemez İçin Anma Etkinliği: 100 Fidan Dikildi

Edirne'de hayatını kaybeden gazeteci Berk Söylemez anısına 100 fidan dikildi. Basın mensupları etkinlikte bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:55
Edirne'de Berk Söylemez İçin Anma Etkinliği: 100 Fidan Dikildi

Edirne'de Berk Söylemez İçin Anma Etkinliği

Edirne, trafik kazasında hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in anısına fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Kuruluş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nün desteği ile Hasanağa köyü ağaçlandırma sahasında toplam 100 fidan dikti. Kentteki basın mensupları bu etkinlik için bir araya geldi.

Söylemez Ailesinin Duyguları

Berk Söylemez'in ablası Reyhan Kaplan, etkinlikte yaptığı konuşmada, kardeşini gururla andıklarını belirtti. Kaplan, "Kardeşimin hatırası yaşatılıyor. İlk kaza geçirdiği gece ambulansla Berk'i alıp giderken 'Nasıl bu kadar insanı kısa sürede toplayabildin?' demiştim. Onun güzelliği ve arkadaşlarının güzelliği bunu başardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Berk yok ama sizler onun ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu bize hissettiriyorsunuz," sözlerini dile getirdi.

Bu anlamlı etkinlik, kentteki basın camiasının birlikteliğini simgeliyor ve Berk Söylemez’in anısını yaşatmaya devam ediyor.

Trafik kazasında hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri...

Trafik kazasında hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in anısına fidan dikimi yapıldı. Törende Söylemez'in ailesi de fidan dikti.

Trafik kazasında hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri...

Trafik kazasında hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in anısına fidan dikimi yapıldı. Törende Söylemez'in ailesi de fidan dikti.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Güler, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nda Türkiye'nin Güvenlik Vizyonunu Açıkladı
2
Devlet Desteği ile Genç Gıda Mühendisi Besiciliğe Adım Attı
3
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Üreten Sağlık Modeli'ni Tanıttı
4
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Lübnan ve Suriye'yi Ziyaret Edecek
5
Yalova'da Kaçak Midye Avcılığına Büyük Ceza: 653 Bin Lira
6
NATO'dan Ukrayna'ya Kritik Çağrı: 'En İyi Konuma Getirin'

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak