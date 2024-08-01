Edirne'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 49 Bin 500 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Edirne'de Dev Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de gerçekleştirilen bir operasyonda 49 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şehirdeki uyuşturucu imalatı ve satışına yönelik çalışmalar, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor.

Operasyondan Detaylar

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin kent merkezi ile Havsa ve Süloğlu ilçelerinde yaptığı operasyonlar neticesinde 49 bin 500 kök Hint keneviri, bir tabanca, fişek ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildiği belirtildi. Adli Süreç Başlatıldı

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Güvenlik güçleri, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıklarını sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.