Edirne'de Cadılar Bayramı Korkusu: İki Şahıs Gözaltında

Edirne'de Cadılar Bayramı Korkusu

Edirne'de, Cadılar Bayramı etkinliğine katılmak amacıyla giyinen iki kişi, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Kar maskesi ve çelik yelek görünümünde kostümler giyen zanlılar, oyuncak uzun namlulu silah taşıyarak, çevredeki vatandaşları endişelendirdi.

Panik ve İhbarlar

Kentte bazı vatandaşlar, araçta kar maskeli ve silah taşıyan kişilerin dolaştığını polise bildirdi. Bu ihbarların üzerine, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

Şüphelilerin Yakalanması

1. Murat Mahallesi'nde tespit edilen araç, kısa süre içerisinde durduruldu. Araçta bulunan K.A. ve E.Ş. adlı şüpheliler, kostüm ve silahlarıyla birlikte gözaltına alındı.

İfade ve Niyet

Gözaltına alınan şahısların ifadesine göre, İstanbul'un Silivri ilçesinden Edirne'deki bir eğlence merkezinde düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliğine katılmak üzere geldikleri belirtildi. Ancak, giydikleri kostümler ve ortamda yarattıkları korku nedeniyle 'Halkı korku ve paniğe sevk etme' suçlamasıyla işlem yapılacak.