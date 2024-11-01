DOLAR
34,32 -0,24%
EURO
37,3 0,19%
ALTIN
3.034,86 -0,39%
BITCOIN
2.400.419,16 -0,03%

Edirne'de Cadılar Bayramı Korkusu: İki Şahıs Gözaltında

Edirne'de Cadılar Bayramı için kostüm giyen 2 kişi, halkı korkuttukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:15
Edirne'de Cadılar Bayramı Korkusu: İki Şahıs Gözaltında

Edirne'de Cadılar Bayramı Korkusu

Edirne'de, Cadılar Bayramı etkinliğine katılmak amacıyla giyinen iki kişi, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Kar maskesi ve çelik yelek görünümünde kostümler giyen zanlılar, oyuncak uzun namlulu silah taşıyarak, çevredeki vatandaşları endişelendirdi.

Panik ve İhbarlar

Kentte bazı vatandaşlar, araçta kar maskeli ve silah taşıyan kişilerin dolaştığını polise bildirdi. Bu ihbarların üzerine, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

Şüphelilerin Yakalanması

1. Murat Mahallesi'nde tespit edilen araç, kısa süre içerisinde durduruldu. Araçta bulunan K.A. ve E.Ş. adlı şüpheliler, kostüm ve silahlarıyla birlikte gözaltına alındı.

İfade ve Niyet

Gözaltına alınan şahısların ifadesine göre, İstanbul'un Silivri ilçesinden Edirne'deki bir eğlence merkezinde düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliğine katılmak üzere geldikleri belirtildi. Ancak, giydikleri kostümler ve ortamda yarattıkları korku nedeniyle 'Halkı korku ve paniğe sevk etme' suçlamasıyla işlem yapılacak.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu'ndan Çamlıhemşin Tüneli Açıklamaları
2
Hizbullah, İsrail Ordusu'na Son Dönemdeki Kayıpları Açıkladı
3
Gazze'deki Çatışmalarda Yaralanan İsrail Askere Mektup: Yarden Zakay Hayatını Kaybetti
4
Azerbaycan'da Gazetecilere COP29 Eğitimi Verildi
5
Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko'nun Türkiye Ziyareti
6
Arakanlı Müslümanlar Endonezya'ya Ulaştı, 6 Ceset Bulundu
7
Fethiye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Zanlı Tutuklandı

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!