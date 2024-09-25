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Edirne'de Çeltik Hasadı Devam Ediyor

Edirne'de çeltiğin hasadı, her yıl olduğu gibi yoğun bir emekle sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:08
Edirne'de Çeltik Hasadı Devam Ediyor

Edirne'de Beyaz Altın Hasadı Başladı

Türkiye'de çeltiğin önemli bir kısmının yetiştirildiği Edirne'de, çiftçilerin "beyaz altın" olarak tabir ettiği çeltiğin hasadı devam ediyor. Mayıs ayında tohumların toprakla buluşturulmasının ardından filizlenme süreci, zorlu bir uğraşın ardından sonuçlanıyor.

Hasat Süreci ve Beklentiler

Yaklaşık 500 bin dekar alanda gerçekleştirilen hasadın, bir ay boyunca sürmesi hedefleniyor. Üyüklütatar köyünde yer alan üretici Egemen İzmir, kuraklık nedeniyle bu yıl rekoltede bir düşüş beklediklerini ifade etti. Dekar başına ortalama 750-800 kilogram verim beklediklerini belirten İzmir, "Bugün siftah yaptık. Yaklaşık 130 günde olgunlaşıyor. Her gün başında olman gerekiyor. Çok zahmetli bir iş. Bir bebek gibi ilacını, suyunu her gün takip etmek gerekiyor. Hasat süreci yaklaşık 40 gün devam eder. Tarlada hasat ettikten sonra kurutma işlemi gerçekleşecek," dedi.

İyi Verim Beklentisi

Aynı köydeki başka bir üretici olan Ahmet Kızanlık ise, hasada sabah saatlerinde başladıklarını ve bu yıl verimin iyi gözükmekte olduğunu sözlerine ekledi.

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