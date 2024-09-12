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Edirne'de Çeltik Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi

Edirne'de gerçekleşen Çeltik Tarla Günü, tarımsal yeniliklerin ve sürdürülebilir çiftçiliğin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 19:33
Edirne'de Çeltik Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi

Edirne'de Çeltik Tarla Günü Etkinliği

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Çeltik Tarla Günü" etkinliği, Edirne'de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğin başlangıcında, Edirne Valisi Yunus Sezer, enstitü bahçesinde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Üretimin Yüzde 40'ı Edirne'den

Vali Sezer, konuşmasında, Türkiye'nin çeltik üretiminin %40'ından fazlasının Edirne'de gerçekleştirildiğini belirterek, "Edirne, çeltik üretiminde lokomotif kentimizdir. Üreticilerimiz bilinçli tarım yapıyor ve yeniliğe açıktır. Her zaman verimliliği artırmak için yeni yöntemler arayışındalar," dedi.

Sulu Tarımın Yaygınlaştırılması

Sezer, bölgedeki sulu tarım uygulamalarına da değinerek, "Edirne'deki tarım arazilerinin yaklaşık %50'si sulanıyor. DSİ ve İl Özel İdaresi ile birlikte bu uygulamaları daha da yaygınlaştırmak için çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Yeni Çeltik Çeşitleri

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, çeltik ıslah çalışmalarının uzun süredir sürdüğünü ve 1970'li yıllardan bu yana 83 çeltik çeşidi geliştirdiklerini aktardı. Bu yıl, çiftçilerin hizmetine sunulan 3 yeni çeltik çeşidinin de lansmanını yaptıklarını duyurdu.

Katılımcılarla Birlikte Tarım Yürüyüşü

Etkinliğe AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan gibi önde gelen isimler de katıldı. Konuşmaların ardından katılımcılar, deneme sahalarını gezerek yeni çeşitler hakkında bilgi edindiler.

Etkinlik, sembolik hasadın ardından sona erdi ve birçok kurum müdürü ile siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katılım gösterdi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Çeltik Tarla Günü" etkinliği yapıldı. Etkinlikte yeni...

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Çeltik Tarla Günü" etkinliği yapıldı. Etkinlikte yeni geliştirilen çeşitlerin tanıtımı yapıldı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Çeltik Tarla Günü" etkinliği yapıldı. Etkinlikte yeni...

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Çeltik Tarla Günü" etkinliği yapıldı. Etkinlikte yeni geliştirilen çeşitlerin tanıtımı yapıldı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Çeltik Tarla Günü" etkinliği yapıldı. Etkinlikte yeni...

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Çeltik Tarla Günü" etkinliği yapıldı. Etkinlikte yeni geliştirilen çeşitlerin tanıtımı yapıldı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Çeltik Tarla Günü" etkinliği yapıldı. Etkinlikte yeni...

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Çeltik Tarla Günü" etkinliği yapıldı. Etkinlikte yeni geliştirilen çeşitlerin tanıtımı yapıldı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Çeltik Tarla Günü" etkinliği yapıldı. Etkinlikte yeni...

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Çeltik Tarla Günü" etkinliği yapıldı. Etkinlikte yeni geliştirilen çeşitlerin tanıtımı yapıldı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Çeltik Tarla Günü" etkinliği yapıldı. Etkinlikte yeni...

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Çeltik Tarla Günü" etkinliği yapıldı. Etkinlikte yeni geliştirilen çeşitlerin tanıtımı yapıldı.

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