Edirne'de Çiplerin Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Edirne'de Cip Kazası: 3 Yaralı

Edirne'de meydana gelen bir trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, L.E. yönetimindeki 22 AB 259 plakalı cip, Kuvayi Milliye Bulvarı'nda, G.Y. idaresindeki 06 CKA 427 plakalı cip ile çarpıştı.

Kaza sonucunda sürücü G.Y. ile diğer aracın yolcuları D.E. ve I.S.C. yaralandı. Olayın ardından, sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.