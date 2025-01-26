Edirne'de Çöpe Atılan Köpek Yavruları Tedavi Altına Alındı

Edirne Belediyesi'nde Skandal: Köpek Yavruları Çöpe Atıldı

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda çekilen bir video, yürekleri burkan bir olayı gün yüzüne çıkardı. Bir barınak görevlisi, poşet içerisinde 4 köpek yavrusunu çöp konteynerine attı. Olay, hayvanseverlerin barınağı ziyaret ettiği sırada ortaya çıktı.

Hayvanseverlerden bazıları, çöpe atılan poşeti kontrol ettiğinde canlı köpek yavrularını fark etti. Hemen müdahale eden hayvanseverler, yavruları poşetten çıkardı ve barınak görevlileri de onlara mama ve su temin etti. Bu anlar, cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Belediye Yetkililerinden İnceleme

Olayın ardından Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu barınağa gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Akın ve Tanrıkulu, hayvansever derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelerek, durumla ilgili taleplerini dinlediler.

Olayla ilgili olarak Edirne Belediyesi tarafından soruşturma başlatıldı ve sorumlu personel görevden el çektirildi. Yaralı köpek yavruları ise 22 Dost Eli Derneği tarafından tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin, poşetle çöp konteynerine attığı 4 köpek yavrusu, hayvanseverler tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin, poşetle çöp konteynerine attığı 4 köpek yavrusu, hayvanseverler tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.