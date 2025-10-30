Edirne'de 'Dar Çarşı' Restorasyonu Sürüyor

Edirne'de, Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesiştiği noktada bulunan, dükkan aralarının darlığı nedeniyle “Dar Çarşı” olarak anılan Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı'nda restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çarşı; yaklaşık 39 tescilli binadan oluşuyor.

Vali Yunus Sezer Yerinde İnceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Dar Çarşı'yı gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Çarşının bulunduğu sokağın yeni görünümüne kavuştuğunu belirten Sezer, şu değerlendirmede bulundu:

"Saraçlar Caddemizin paralelinde kalan ve 65 metrelik güzergahı kapsayan çarşımızı yeniden ihya ederek ilimize yeni bir cazibe merkezi kazandırıyoruz. 39 tescilli binanın bulunduğu çarşımızda restorasyon çalışmaları kapsamında binalar yeniden düzenlenerek, canlı renkler ile değiştirildi. Desteklerinden dolayı ilimiz adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve bakanlık yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Çalışmaları Yöneten Ekip

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da eşlik etti. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte bölgenin hem tarihi dokusunun korunması hem de turistik cazibesinin artması hedefleniyor.

