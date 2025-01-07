Edirne'de DEAŞ Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de DEAŞ Şüphelisi Gözaltına Alındı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü DEAŞ zanlısı güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölge'de gerçekleştirdikleri operasyonda, terör örgütü DEAŞ şüphelisi D.A'yı gözaltına aldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan şüpheli hakkında soruşturma sürdürülmektedir. Operasyonla ilgili ayrıntılar netleşirken, güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde bu tür operasyonları artırmaya devam edeceği belirtiliyor.