DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,87 -0,49%
ALTIN
3.003,76 -0,47%
BITCOIN
3.601.267,21 0,11%

Edirne'de DEAŞ Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a geçmeye çalışan DEAŞ şüphelisi D.A, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:32
Edirne'de DEAŞ Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de DEAŞ Şüphelisi Gözaltına Alındı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü DEAŞ zanlısı güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölge'de gerçekleştirdikleri operasyonda, terör örgütü DEAŞ şüphelisi D.A'yı gözaltına aldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan şüpheli hakkında soruşturma sürdürülmektedir. Operasyonla ilgili ayrıntılar netleşirken, güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde bu tür operasyonları artırmaya devam edeceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Yılı'nda Vatandaşlara Müjdeler Geliyor
2
Nevşehir'de 5 Bin 370 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
3
Yürüme Engelli Yılmaz Doğan, 'Engelsiz Taksi' ile Boztepe'yi Gezdi
4
Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 2024'te 60 Bin İvesi Cinsi Kuzu Doğdu
5
Almanya Başbakanı Scholz'den EURO 2024 öncesi dikkat çeken açıklama: "Göçmenler bizim çocuklarımızdır"
6
Navalni'nin son isteği yerine getirilecek: En yakın çalışma arkadaşı 'seçim günü protestosu' çağrısı yaptı
7
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Irak'taki Yeni Nesil Hareketi Lideri ile Görüştü

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor