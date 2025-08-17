Edirne'de Denetimden Kaçan Şüpheliler Polis Tarafından Yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğünce yapılan trafik ve asayiş denetiminden kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Denetim ayrıntıları

Turan Dursun Caddesi'nde 12 ekip ve 26 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 91 kişi ve 26 araç sorgulandı; 12 sürücüye işlem uygulandı.

Kovalamaca ve gözaltı

Uygulama noktasını görüp motosikletten inerek kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelinin arama kaydının bulunduğu ve "Uyuşturucu ticareti yapma ve kullanma" suçundan arandığı belirlendi; şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca denetim noktasını görüp aracıyla geri manevra yapan sürücü de polis ekiplerince yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ceza kesildi.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da denetimi takip etti.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce yapılan trafik ve asayiş denetiminden kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Ekipler tarafından araçta arama yapıldı.