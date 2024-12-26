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Edirne'de Devamsızlık Takip Ekipleriyle Öğrencilerin Okula Dönüşü Sağlandı

Edirne'de devamsız öğrencilerin sayısı, ev ziyaretleriyle 1300'den 30'a düştü. Vali Sezer, eğitimde başarıya vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:37
Edirne'de Devamsızlık Takip Ekipleriyle Öğrencilerin Okula Dönüşü Sağlandı

Edirne'de Öğrencilerin Okula Dönüşü İçin Önemli Adım

Edirne Valisi Yunus Sezer, devamsızlık sorununu çözmek amacıyla oluşturulan "devamsızlık takip ekipleri"nin önemli sonuçlar elde ettiğini duyurdu. Bu ekipler, özellikle Fatih Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasında, okul devamsızlığını azaltmak için aile ziyaretlerini sürdürdüğünü belirtti.

Vali Sezer, yaptığı açıklamada, "Devamsızlık takip ekipleri kurduk, mahalle mahalle, ev ev geziyoruz. 1300'e yakın devamsız, hiç okula gelmeyen öğrencimiz vardı. Bu sayı şu anda 30'lara düşmüş durumda" diyerek, yapılan çalışmaların etkinliğine dikkat çekti.

Öğrencilerin Eğitime Kazandırılması Hedefleniyor

Sezer, okula olan ilgiyi artırmak ve öğrencilerin spor yapmalarını sağlamak için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini vurguladı. "Bu çocuklar bizim evlatlarımız. Sokakta olduklarında her türlü istemediğimiz olumsuzluklara karışırlar. Onun için çocuklarımıza sahip çıkacağız" sözleriyle çocukların korunmasına yönelik kararlılık ifade etti.

Vali, muhtarlıklarla işbirliği yaparak mahalle kulüplerinin kurulması ve spor faaliyetlerinin artırılması için de destek verdiklerini açıkladı. "Merkez ve ilçelerde 9 bin 500 çocuğumuzu spora başlattık. Çocukların formasından ayakkabısına kadar her şeyini alıyoruz. Okuldan alıp spor salonlarına getiriyoruz, sporlarını yaptıktan sonra yemek yedirip evlerine bırakıyoruz" diye ekledi.

Ayrıca, mahallelerde çocuklar ve yetişkinler için spor alanları oluşturulmasına yönelik çalışmaların da sürdürüldüğünü kaydetti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, devamsızlık yapan öğrencilerin azaltılmasına yönelik çalışmaların...

Edirne Valisi Yunus Sezer, devamsızlık yapan öğrencilerin azaltılmasına yönelik çalışmaların başarıyla sürdüğünü belirtti. Vali Sezer, Fatih Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasında, konuşma yaptı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, devamsızlık yapan öğrencilerin azaltılmasına yönelik çalışmaların...

Edirne Valisi Yunus Sezer, devamsızlık yapan öğrencilerin azaltılmasına yönelik çalışmaların başarıyla sürdüğünü belirtti. Vali Sezer, Fatih Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasında, konuşma yaptı.

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